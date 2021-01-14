Нападающий «ПСЖ» Неймар и защитник «Марселя» Альваро Гонсалес продолжили вражду после Суперкубка Франции, который парижане выиграли со счетом 2:1.

Конфликт игроков начался в матче третьего тура Лиги 1 – Неймар ударил соперника по голове, получил за это красную карточку, а потом обвинил Гонсалеса в расизме. Позже выяснилось, что и бразилец проявил расизм к одноклубнику Гонсалеса – китайцу Хироки Сакаи.

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На этот раз Ней стал инициатором новой ветви скандала. «Кто король, Альваро?» – написал он в твиттере после Суперкубка, добавив к публикации эмодзи трофея. «Родители всегда учили меня выносить мусор. «Марсель» навсегда», – ответил Гонсалес, приложив фото контактной борьбы с Неймаром.

«Но забыли научить завоевывать титулы», – среагировал Ней. Гонсалес продолжил игру умов и прикрепил фото легендарного Пеле с тремя Кубками мира. «Навечно в тени короля», – написал он.

В матче за Суперкубок Неймар реализовал пенальти, еще один мяч за «ПСЖ» забил Мауро Икарди.

Димитри Пайет сократил отставание на 89-й минуте.

Трофей стал первым для нового главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино, который сменил Томаса Тухеля 2 января.

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