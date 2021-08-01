«Лилль» со счетом 1:0 обыграл «Пари Сен-Жермен» в матче за Суперкубок Франции. Встреча прошла на стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве.

Единственный мяч забил португальский полузащитник Шека (45-я минута).

В составе «ПСЖ» дебютировали защитник Ашраф Хакими, перешедший в парижский клуб летом из «Интера», и полузащитник Жоржиньо Вейналдум, который перебрался в «Ливерпуля». Новички клуба защитник Серхио Рамос и голкипер Джанлуиджи Доннарумма не попали в заявку на матч, как и нападающие Неймар и Килиан Мбаппе.

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«Лилль» впервые стал обладателем Суперкубка Франции. Ранее клуб дважды играл в матчах за трофей – в 1955 и 2011 годах.

«ПСЖ» является 10-кратным обладателем Суперкубка Франции, это рекордный показатель. Клуб из Парижа выигрывал трофей с 2013 по 2020 год.

«Лилль» получил право сыграть в матче за Суперкубок, выиграв чемпионат Франции в сезоне-2020/21. Последний раз до этого команда становилась победителем французского высшего дивизиона в сезоне-2010/11.

«ПСЖ» в сезоне-2020/21 в 14-й раз выиграл Кубок Франции.

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