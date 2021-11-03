1960-е годы в футболе – время устоявшихся перемен. На уровне сборных обрастал историей Евро, Кубок европейских чемпионов перестал быть диковинкой, клубы смогли официально выявлять сильнейшего в Европе. «Реал Мадрид» отдыхал после пятилетнего доминирования, в фаворе были команды из Италии: четыре победы на двоих у «Интера» с «Миланом», а в целом за десятилетие был полный интернационал – Кубок брали итальянцы, испанцы, англичане, португальцы и даже «Лиссабонские львы» из Глазго. И только Франция молчала – хлипкие надежды на «Реймс», дважды проигравший «Реалу» в финалах в конце 50-х, не оправдались. Клуб заштормило, и за 10 лет он дважды вылетел из французской элиты.

Самым тихим местом в этой гавани, на удивление, был Париж. За 40 лет профессионального футбола столица родила всего одного чемпиона – местный «Расинг» выиграл один из первых розыгрышей и с тех пор лишь несколько раз приближался к первой строчке. «Ред Стар», представлявший ФКП – местную компартию – не входил даже в топ-5 клубов страны. А в 1960-е и вовсе разорился.

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«Расинг» против «Барселоны» Фото: Getty Images

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Власти страны не могли спокойно смотреть на то, как радуются жители Лиссабона, Мадрида, Милана и других мировых мегаполисов. Париж даже не без европейского гранда, а просто без стабильного клуба был позором Франции, и это недоразумение решили ликвидировать искусственно.

Шейхи стесняются истории и смещают акценты

«ПСЖ» появился в 1970 году в результате слияния ФК «Париж», созданного годом ранее, чтобы восполнить отсутствие клубов высокого уровня в столице, и ФК «Стад Сен-Жермен», основанного в 1904 году в Сен-Жермен-ан-Ле, родине короля Людовика XIV», – Именно так рассказывает о своем рождении официальный сайт «ПСЖ». Две строчки, никаких деталей, лишь малость уничижительный акцент в отношении ФК «Париж». Да, не каждый европейский топ-клуб с гордостью вспоминает историю создания, но «ПСЖ», кажется, перегибает палку по не совсем понятным причинам.

Презентация нового лого «ПСЖ» на сайте Фото: Getty Images

В 2013 году, через два года после прихода, шейхи провели ребрендинг – изменили эмблему клуба в ожидании выхода на международный рынок. Эмблема получилась стильная, однако оттуда исчезла важная для «ПСЖ» дата «1970». Но это не все: в 2020 году парижский клуб отмечал первый серьезный юбилей – 50 лет – и это стало серьезным тестом самоидентификации. На первый взгляд, все окей: сыграли матч всех звезд, выпустили серию текстов о клубе, сняли целый фильм и даже устроили выставку исторических снимков в здании столичной мэрии, ратуше Отель-де-Виль. Вот только ни в одном тексте, ни в одной минуте видео и ни на одной фотографии не рассказывается подлинная история создания клуба – 1970-е в этих материалах не фигурируют. Очевидно, шейхи пытаются убедить всех, что «ПСЖ» был создан в 1970 году путем слияния двух клубов – хорошего и плохого – и потом магически случились 1990-е, безвременье и Катар. Неизвестно, зачем это делается, ведь у «ПСЖ» есть история – и ее скрывают зря.

«Стад Сен-Жермен», клуб с королевской дачи и народный любимец

История футбола во Франции во многом похожа на спорт Российской империи – система спортивных обществ здесь была развита повсеместно. Вместо футбольного, яхтенного или боксерского клуба – спортивное общество, включавшее эти секции. А там уже как повезет и кому что будет интересно – успеха добивались не все секции, но все имели на это шансы. В каких-то городах приживались дзюдо и яхты, в каких-то – футбол и теннис. Везде разные ситуации.

Сен-Жермен-ан-Ле – совсем не скромный пригород Парижа. Леса, лужайки, площади и Сенжерменский замок – здесь родился самый известный долгожитель в истории, Людовик XIV, правивший Францией 72 года. Позднее замок и предместье столицы превратилось в королевскую дачу, здесь отдыхал высший французский свет – и здесь же в 1904 году появилось спортивное общество «Стад Сен-Жермен».

Сен-Жермен-эн-Ле, родина «ПСЖ» Фото: Getty Images

Поначалу в обществе не было большого акцента на футболе – занимались хоккеем на траве и теннисом, а футбольная секция была постольку-поскольку. Но сама игра была другого мнения – в стране она развивалась очень быстро, регулировалась активнее других видов спорта, не в последнюю очередь благодаря Союзу французских спортивных обществ – организации, занимавшейся устройством различных соревнований в стране. Союз набирал силу и был настолько изобретательным, что в Париже стало очень весело играть в футбол – тут были и местечковые многоуровневые турниры, и международные выставочные матчи. Вскоре «Стад Сен-Жермен» ментально перерос спортивное общество, превратившись по факту в независимый клуб, а не кружок по интересам.

Всего через пару лет во Францию пришла ФИФА, усилиями самой Франции – и это ударило по СФСО. Их война и попытки Союза выжить достойны отдельного внимания, но сейчас это лишнее – достаточно лишь того, что клубы почти не заметили разницы, поскольку ФИФА неплохо структурировала соревнования, в том числе и в Париже. «Стад Сен-Жермен» вообще повезло – президент клуба Феликс Бойер стал представителем Франции в Международной федерации футбола, что конечно же добавило клубу престижа.

Ближайшее аналогия «Стад Сен-Жермен» – «Тоттенхэм» на минималках. Никогда не добираясь до элитных дивизионов, клуб редко падал низко – зато ему было, чем похвастаться на любительском уровне. Пока созданные почти одновременно богатенький «Расинг» и коммунистический «Ред Стар» бились в Лиге 1, «Стад Сен-Жермен» пылесосил столицу – многократно становился чемпионом Парижа и с честью отлетал в Кубке от более мощных соперников.

Такая стабильность покоряла. Соседи выступали в высшем дивизионе, но успеха не добивались – это не сильно привлекало людей; а вот регулярный чемпион Парижа и участник ранних стадий Кубка десятилетиями собирал отличную фан-базу. «Стад Сен-Жермен» играл на хорошем стадионе, вмещавшем больше десяти тысяч человек; на кубковую игру с «Марселем» вообще пришли свыше 15 тысяч болельщиков. Клуб развивался поступательно, в 1960-е максимально приблизившись к выходу в сильнейший дивизион страны. Наверняка, «Стад Сен-Жермен» ждало отличное будущее, но в один примечательный день, накануне выхода во второй дивизион, президенту клуба Анри Патрелю (возглавил команду во Вторую мировую, в 24 года, и с тех пор пост не покидал) не позвонили и не предложили кое-что интересное.

В Париже проводили опрос по радио – и даже советовались с Сантьяго Бернабеу

Франция дала футболу многое. ФИФА – выдумка французов, Кубок европейских чемпионов, Евро и «Золотой мяч» тоже придумали они. И едва ли они ожидали, что по истечении 15 лет международных соревнований национальные клубы вместо побед будет ждать позор. Более того – некому было отстаивать честь Франции в Европе, поскольку региональные клубы оказались нестабильны. А парижская элита за 10 лет вовсе исчезла: «Расинг», некогда чемпион Франции, разорился, а любимый парижанами «Ред Стар» вылетел из высшего дивизиона. Нужно было что-то менять.

Дело было государственной важности, поэтому привлекли лучших. Курировала проект Федерация футбола Франции руками лично президента Фернана Састра; документами занимался выдающийся юрист и глава крупнейшей логистической компании страны Ги Крисан; за футбольную часть отвечал бывший управленец обанкротившегося «Расинга», Пьер-Этьен Гюйо.

Фернан Састр Фото: Getty Images

Троица действовала просто: создала юрлицо в виде фиктивного клуба, а к нему присоединила уже существующий из какого-нибудь второго-третьего дивизиона. Но это были юридические тонкости, а до того отцы-основатели думали и консультировались – в числе прочих советы им давал Сантьяго Бернабеу.

Создатель великого «Реала» посоветовал троице делать клуб, опираясь на людей – мол, так он будет прочнее. Иначе говоря, выдающийся президент «бланкос» рассказал функционерам о системе «сосьос», предложив устроить сбор донатов среди болельщиков на новый проект – под гарантии успеха, разумеется.

Крисан, Гюйо и Састра при помощи парижского радио устроили опрос: хотят ли горожане футбольный клуб в элите французского и европейского футбола? Результаты были поразительно приятными – десятки тысяч человек прислали письма с одобрением идеи. Тогда троица объявила народный сбор средств – откликнулось около 20 тысяч человек, названных «парижскими сосьос». Деньги на проект были, желание парижан было – дело оставалось за созданием клуба.

И дело это было нехитрым – в 1969 году Ги Крисан помог зарегистрировать ФК «Париж». Абсолютно фиктивный клуб, оболочка с одним лишь адресом регистрации и без сотрудников, тем более, без футболистов – но именно с таким названием троица видела будущий парижский гранд. Между делом, Састр и Гюйо контактировали с мэрией и искали подходящий клуб для слияния.

С мэрией все было на мази – из ратуши обещали практически безвозмездное использование перестраивающегося легендарного «Парк де Пренс», да еще и солидные гранты сверху; а вот с клубами-донорами дело обстояло похуже. Подходящих почти не было – ближе всех географически в элитном дивизионе оказался ФК «Седан»; но седанцы были слишком горды, хотя и ранены. Клуб с востока Франции уже много лет играл в высшем дивизионе, и, хотя последние годы им все время грозил вылет, самобытность и амбиции не позволили владельцам вступить в сомнительный парижский проект. Тогда Крисан и Гюйо взяли ниже – во второй дивизион Франции вышли три клуба – «Монако», «Лилль» и… «Стад Сен-Жермен». Выбор был очевиден.

Реконструкция «Парк де Пренс» Фото: Getty Images

Анри Патрель был в восторге от открывающихся перспектив: отреставрированный «Парк де Пренс», дотации от парижской мэрии и помощь самой ФФФ. Он незамедлительно согласился, и Ги Крисан оперативно запустил процесс слияния. В свою очередь, президент Федерации футбола Франции, участник заговора Фернан Састр урегулировал все вопросы на уровне чиновников. Так, вместо двух клубов – несуществующего, но с админресурсом, и существующего во втором дивизионе и с болельщиками, появился новый – с админресурсом, болельщиками и местом во втором дивизионе. Его назвали «Пари Сен-Жермен».

Первый сезон получился прекрасным – но стал последним

Сезон-1970/71 новый клуб начал при следующих раскладах – президентом становился Пьер-Сетьен Гюйо; но на деле он был лишь компромиссной фигурой, поскольку Ги Крисан и Анри Патрель были куда влиятельнее и деятельнее. Такие подковерные игры могли бы навредить делу, но повезло – вошедший в совет клуба Фернан Састр помог привезти в «ПСЖ» капитана сборной Франции Жана Джоркаеффа и очень добротного левого защитника из «Бенфики» Фернандо Круса.

С таким составом команда сразу же покорила второй дивизион. В процессе в клубе сменилась власть, в элитный дивизион «ПСЖ» заводил уже Ги Крисан. Но он слабо мог сопротивляться возрастному интригану Патрелю – и тот уже через три месяца окончательно забрал правление.

Но закулисная борьба обошлась дорого: «ПСЖ» едва не вылетел обратно и лишился поддержки мэрии. Конечно, дело тут было не в спортивных результатах – Анри Патрель отодвинул от дел двух из трех отцов-основателей клуба. Получалось, что мэрия договаривалась о создании подконтрольного ФК «Париж», а получила неподконтрольный экс-«Сен-Жермен». Это никому не понравилось, и началась настоящая война – стыдный период истории «ПСЖ» закончился, и начался период гордости.

«Отель-де-Виль», здесь несколько раз решалась судьба «ПСЖ» Фото: Getty Images

Следите за руками: 17 декабря 1971 года Анри Патрель смещает Ги Крисана с должности президента клуба. Через месяц мэрия объявляет: «ПСЖ» должен сменить название на ФК «Париж», а в случае отказа все дотации вернуть и заодно забыть про обновленный «Парк де Пренс». Патрель все понял – формально мэрия хотела, чтобы спонсируемый ею клуб представлял не пригород, а столицу и назывался соответственно. Но по факту чиновники хотели полного контроля и возвращения к изначальному плану – ФК «Париж» под контролем Гюйо и Крисана. Президент, потративший 35 лет жизни на службу «Стад Сен-Жермен», пошел на жертвы, предложив собственную отставку в обмен на сохранение имени и дотаций. Но мэрия это предложение не приняла, а в апреле выставила ультиматум – либо смена названия, либо возврат средств.

Патрель не сдался и протащил этот вопрос на голосование в клубе – за небольшим перевесом победили сторонники «ПСЖ». Через несколько дней Ги Крисан и Пьер-Этьен Гюйо инициировали выход ФК «Париж» из состава «ПСЖ», завершив свой заговор. У президента были выкручены руки – финансирования не предвиделось, а остановить раскол было невозможно, если только ценой названия и должности. Но на это Патрель был не готов – и подписал документ о «разводе» как президент «Пари Сен-Жермен», одновременно получив билет в третий дивизион.

Крисан и Гюйо ликовали. Их план сработал почти идеально – использовав «Стад Сен-Жермен» как лифт для своей парижской оболочки, они одновременно заполучили и клуб в высшем дивизионе с отличными футболистами, и админресурс от мэрии Парижа. А ненавистный Патрель был отправлен обратно в третий дивизион.

Но заговорщики не учли одного – все свои игры они вели под прозрачным ковром на виду у парижской публики, и та сделала очевидный выбор.

«ПСЖ» спасла парижская интеллигенция

Анри Патрель отстоял независимость, а она не только давала, но и забирала – деньги, например. Их у клуба не было. И тут «ПСЖ» помогла репутация.

Парижская публика любила футбол, но не ФК «Париж». Мерзковатая история с чиновьичими следами отвернула людей от новодела, а вот печальный путь «Стад Сен-Жермена» привлек – «ПСЖ» не растерял болельщиков и выиграл третью лигу. Но во втором дивизионе требовались другие расходы, да и дела на небольшом стадионе, «Жорж Лефавр», шли не очень – поломались мачты освещения. И тут на помощь пришел независимый инвестор – Даниэль Эштер.

Даниэль Эштер Фото: Getty Images

Эштер был топовым парижским модельером, всемирно известным дизайнером – и страстным болельщиком. Его, как и многочисленную столичную интеллигенцию, заботило отсутствие в Париже сильного клуба, и он решил исправить эту проблему деньгами. С Крисаном и Гюйо, как и со всеми парижскими властями, у него были натянутые отношения, поэтому «Париж» отпадал. А вот обиженный и ослабленный «ПСЖ» из второго дивизиона, популярный среди горожан, выглядел привлекательно. В 1973 году Эштер встретился с Патрелем и предложил сделку – дизайнер инвестирует в клуб, но приводит свою команду и сам получает место в управлении. У президента не было особого выбора. Он согласился, но сделал важное – официально в договоре закрепил название клуба «Пари Сен-Жермен» и прочие элементы айдентики.

Даниэль оплатил все: дал денег и на мачты освещения, и на прочие оперативные расходы, за первое время потратив порядка 25 миллионов франков, а дальше уже начал подключать интеллигентов из Парижа. Сначала в управление зашел Фрэнсис Борелли – известный столичный публицист, бизнесмен и бывший футболист; потом подключились топовые французские маркетологи Алан Кайзак и Бернан Брошан. Актеры тоже были в деле – Шарль Жерар и в особенности Жан-Поль Бельмондо, который вообще долгое время содержал клуб почти единолично.

Собранная Эштером компания оказалась в почти идеальных условиях – небольшой, но любимый народом клуб с отличным бэкграундом, творческое окружение и полная свобода действий. Единственное препятствия – Анри Патрель, ведь с ним, как с президентом и владельцем, приходилось согласовывать каждый шаг. Креативному коллективу, прозванному «банда розовых рубашек» за свой эпатаж и состоящему из актеров, маркетологов, писателей и дизайнера, это мешало, так что Эштер начал решать проблему.

Даниэль Эштер, один из спасителей «ПСЖ» Фото: Eurosport

Весь сезон, пока «ПСЖ» пытался выйти в элиту, прошел в двоевластии. Роберт Вико, главный тренер и человек Патреля, работал по указке Жюста Фонтейна, которого в клуб привел Эштер. Президент понимал, что так не будет продолжаться вечно – «ПСЖ» наполнился деньгами и управленцами, и Патрелю нечем крыть – ни богатством, ни влиянием.

«Пари Сен-Жермен» в первый же сезон при «банде» вышел в Лигу 1 – и больше никогда ее не покидал. Сразу после празднования повышения стало очевидно, что старый президент не так уж и нужен – собравшийся коллектив отлично справлялся и с управлением, и с финансированием. Спустя 30 лет правления Анри Патрель, прошедший со «Стад Сен-Жермен» путь от игрока в любительской лиге Парижа до президента в Лиге 1, покинул клуб, перейдя на административную должность в сборной Франции.

Иронично, но в год, когда «ПСЖ» поднялся в элиту и сразу же арендовал себе новенький 40-тысячный «Парк де Пренс», ФК «Париж» под управлением Крисана и Гюйо вылетел во второй дивизион и на пару лет потерял профессиональный статус. Он еще вернется в Лигу 1, но всего на один сезон – а дальше пропадет с большой футбольной карты Европы, слоняясь между третьим и четвертым дивизионом. История все расставила по своим местам.

Фрэнсис Борелли, легенда «ПСЖ» Фото: Getty Images

«Банда в розовых рубашках» спасла «Пари Сен-Жермен». Пускай для Эштера, наполнившего клуб деньгами, связями, знаменитыми болельщиками и той самой парижской формой, все закончилось не очень – его отстранили от футбольной деятельности за воровство – приведенные им люди сделали многое. Борелли, публицист и бизнесмен, сменил Эштера на посту президента и в течение 13 лет добыл первые трофеи для Парижа – два Кубка Франции. Недолго (и не очень успешно, зато богато) клубом правил Бельмондо; Алан Кайзак, маркетолог, тянул «ПСЖ» в тяжелые нулевые, а Бернан Брошан, второй маркетолог, рулил в сытые для Парижа девяностые. Редкий участник той «банды» ни разу не порулил «ПСЖ» и не приносил ему какую-нибудь пользу.

Шейхам нечего стесняться

Не так давно Нассер Аль-Хелаифи открыл улицу возле академии «ПСЖ», названную в честь Ги Крисана. Это было робкой попыткой осознать свою историю, но настолько никудышной, что о ней никто даже не узнал.

Крисан, конечно, юридический отец клуба, но он точно не человек, достойный улицы возле школы. Шейхам нужно было начинать не с этого, но они почему-то стесняются признать реальную историю клуба и его настоящих героев. Истиный «ПСЖ» был образован не в 1970-м «в результате объединения». Настоящий «ПСЖ» был образован в результате разъединения политического проекта и клуба с историей и идейным президентом. Анри Патрель многим пожертвовал ради названия, он его защитил – а потом уступил дело жизни другим людям, которые сделали не меньше для превращения «ПСЖ» в сильнейший клуб Франции и возвращение Парижа в футбольную Европу. Но про этих людей «Пари Сен-Жермен» почему-то не вспоминает.

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