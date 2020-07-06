Акхисар Беледиеспор
    -
    20:00
    06.07.20
    Spor Toto Akhisar Stadium
    Баликесирспор
      Чемпионат Турции. 2-й дивизион • Тур 32
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Акхисар Беледиеспор - Баликесирспор
      Чемпионат Турции. 2-й дивизион - 6 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Турции. 2-й дивизион. Следите за матчем Акхисар Беледиеспор – Баликесирспор на Eurosport.ru! 6 июля 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Акхисар Беледиеспор и Баликесирспор и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Акхисар Беледиеспор и Баликесирспор, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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