Судья во втором турецком дивизионе ошибочно показал футболисту красную карточку, забыв, что у него не было предупреждений в матче.

Инцидент произошел в матче между «Истанбулспором» и «Самсунспором». На 91-й минуте рефери поочередно показал Эдуарту Рроце из команды хозяев желтую и красную карточки. Игроки бросились за арбитром, чтобы доказать его неправоту, но тот не признал ошибку. «Истанбулспор» завершал матч вдесятером, а после подал официальную жалобу.

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«Наш игрок Эдуарт Рроца выбыл из игры, получив красную карточку от рефери Тургута Домана на том основании, что это была вторая желтая карточка. Но футболистом, получившим желтую на 59-й минуте матча, был Кристал Абазац, так что рефери вопреки всем возражениям допустил явную ошибку. После игры он сказал футболистам и техделегатам: «Я предупредил Рроцу на 59-й минуте, а потом дал ему вторую желтую». Но наша просьба пересмотреть эпизод была отклонена.

Мы полагаемся на честность турецкий судей и Тургута Домана. Ожидаем, что он признает ошибку, а утверждения, которые он использовал в ответ на наши возражения, запишут в послематчевый отчет», – цитирует релиз пострадавшего клуба Cum Huriyet.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Самсунспора».

«Самсунспор» идет на втором месте, «Истанбулспор» – третий.

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