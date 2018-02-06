Генчлербирлиги
    -
    20:30
    06.02.18
    19 Майис
    Бешикташ
      Кубок Турции • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Генчлербирлиги - Бешикташ
      Кубок Турции - 6 февраля 2018

      Футбол, Кубок Турции. Следите за матчем Генчлербирлиги – Бешикташ на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 6 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Умит Озат или Шенол Гюнеш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Генчлербирлиги – Бешикташ? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Генчлербирлиги и Бешикташ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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