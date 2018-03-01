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- 1-ый тайм
- Демирель45'
- Избайраклы45'
- Медель45'
- Потук44'
- Потук39'
- Сольдадо17'
- Негредо14'
Перед матчем
Онлайн
Бешикташ - Фенербахче
Кубок Турции - 1 марта 2018
Футбол, Кубок Турции. Следите за матчем Бешикташ – Фенербахче на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 1 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Шенол Гюнеш или Айкют Коджаман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Бешикташ – Фенербахче? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Бешикташ и Фенербахче, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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