Бешикташ
Перерыв
1
-
2
20:30
01.03.18
Инону
Фенербахче
Кубок Турции • Полуфинал
Плей-офф
  • 1-ый тайм
  • Бешикташ
  • Фенербахче
  • Демирель
    45'
  • Избайраклы
    45'
  • Медель
    45'
  • Потук
    44'
  • Потук
    39'
  • Сольдадо
    17'
  • Негредо
    14'
Перед матчем

Онлайн
Бешикташ - Фенербахче
Кубок Турции - 1 марта 2018

Футбол, Кубок Турции. Следите за матчем Бешикташ – Фенербахче на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 1 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Шенол Гюнеш или Айкют Коджаман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Бешикташ – Фенербахче? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Бешикташ и Фенербахче, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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