«Бешикташ» и «Фенербахче» нарубили 3 удаления, а Рикарду Куарежма втащил сопернику в челюсть

Стамбульское дерби не считается нормальным, если завершается без единой драки. Полуфинал Кубка Турции «Бешикташ» – «Фенербахче» подарил болельщикам то, зачем они пришли на стадион.

Страсти разгорелись уже на 44-й минуте, когда полузащитник «Фенера» Альпер Потук толкнул капитана соперников Толгая Арслана, получил вторую желтую и отправился на отдых.

«Бешикташ» летел 1:2, и после перерыва Шенол Гюнеш бросил в бой Рикарду Куарежму. Португалец в итоге провел на поле всего 6 минут.

В самом начале второго тайма рефери уравнял составы. На поле вспыхнула массовая потасовка, в ходе которой Рикарду втащил сопернику в лицо.

Увидев в руках Фырата Айдынуса красную карточку, Рикарду окончательно взбесился и начал кидаться на всех подряд.

Это был не конец. На 76-й минуте судья не заметил, что мяч после касания игрока «Бешикташа» покинул пределы поля. Атака не привела к голу, но вратарь и капитан «Фенера» Волкан Демирель из принципа бросился доказывать Айдынусу его неправоту. И получил вторую желтую. Обе за споры.

Демиреля заменил Камени, который сразу же пропустил – через себя засадил Талишка.

Рефери накинул 10 минут компенсированного времени, а матч закончился горячей ничьей – 2:2. В первом тайме, кстати, отличились Альваро Негредо и Роберто Сольдадо.

Ответка пройдет на поле «Фенербахче».

Ранее «Бешикташ» сделал «Фенер» в чемпионате (3:1), а Куарежма забил красоту внешней.

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