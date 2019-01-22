Роберто Сольдадо вспомнил, что играл за «Реал», и положил прекрасную бисиклету в девятку

Форвард «Фенербахче» Роберто Сольдадо открыл счет в матче чемпионата Турции против «Бурсаспора».

На 20-й минуте страйкер принял кросс от Маурицио Ислы в районе 11-метровой отметки и ударом через себя отправил мяч в дальний угол, несмотря на сопротивление защитника.

Сольдадо забил первый гол в чемпионате Турции-2018/19.

«Фенербахче» занимает 17-е место в Суперлиге, находясь на границе с зоной вылета.

Роберто играет за турецкий клуб с 2017 года, до этого он выступал за «Вильярреал», «Тоттенхэм», «Валенсию», мадридский «Реал».

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