Фенербахче
    -
    20:45
    16.06.20
    Сукру Саракоглу
    Трабзонспор
      Кубок Турции • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Фенербахче - Трабзонспор
      Кубок Турции - 16 июня 2020

      Футбол, Кубок Турции. Следите за матчем Фенербахче – Трабзонспор на Eurosport.ru! 16 июня 2020 года в 20:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Tahir Karapinar или Хусей Чимшир? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фенербахче и Трабзонспор и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Фенербахче и Трабзонспор, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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