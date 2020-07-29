Трабзонспор
    -
    21:30
    29.07.20
    Ататюрк Олимпият
    Аланьяспор
      Кубок Турции • Финал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Трабзонспор - Аланьяспор
      Кубок Турции - 29 июля 2020

      Футбол, Кубок Турции. Следите за матчем Трабзонспор – Аланьяспор на Eurosport.ru! 29 июля 2020 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Eddie Newton или Эрол Булут? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Трабзонспор и Аланьяспор и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Трабзонспор и Аланьяспор, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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