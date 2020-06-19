Кудряшов привез 2 гола в полуфинале Кубка Турции, и его клуб проиграл 0:4

Результативные ошибки защитника сборной России стоили «Антальяспору» места в финале.

В ответном полуфинальном матче Кубка Турции «Аланьяспор» принимала «Антальяспор». В первой встрече «Аланья» победила с минимальным преимуществом 1:0, но в домашней арене разорвала соперника.

Особенно не повезло защитнику сборной России Федору Кудряшову, который выступает за проигравшую команду. На 15-й минуте хозяева подавали угловой с левого фланга, защитник Назим Сангаре выбил из ворот и попал в ногу Кудряшову. Первым на отскоке оказался нападающий «Аланьяспора» Паписс Сиссе, который и вогнал удар в ближний угол.

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А на 46-й минуте Федор отдал неточный пас Лукасу Подольски, который не видел идущую на него передачу и допустил потерю. Тут же из-за спины экс-форварда сборной Германии выскочил Салих Уджан: он протащил атаку вперед и отдал проникающий пас на линию штрафной. Кудряшов неловко развернулся не в ту сторону, потерял Сиссе и увидел, как Паписс расстрелял голкипера «Антальяспора».

«Аланьяспор» уничтожил гостей со счетом 4:0, а Сиссе уже к 49-й минуте сделал хет-трик.

Федор Кудряшов провел на поле все 90 минут. Он подписал контракт с «Антальяспором» до конца сезона-2020/21.

В финале Кубка Турции на Олимпийском стадионе Стамбула «Аланьяспор» встретится с «Трабзонспором».

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