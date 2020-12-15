Ризеспор
    -
    15:00
    15.12.20
    Çaykur Didi Stadyumu
    Эскишехирспор
      Кубок Турции • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Ризеспор - Эскишехирспор

      Футбол, Кубок Турции. Следите за матчем Ризеспор – Эскишехирспор на Eurosport.ru! 15 декабря 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ризеспор и Эскишехирспор и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ризеспор и Эскишехирспор, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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