Other Agency

Пепе взялся за старое и приземлился на соперника в стиле брутального фаталити из Mortal Kombat

Пепе взялся за старое и приземлился на соперника в стиле брутального фаталити из Mortal Kombat
Eurosport

1 час назадОбновлено 36 мин. назад

Португальский защитник в таких трюках мастер.

«Бешикташ» уступил «Башакшехиру» (0:1) и опустился на пятое место чемпионата Турции.

Защитник «орлов» Пепе на 34-й минуте соорудил самый жесткий эпизод игры. Португалец планировал вырвать мяч в верховой борьбе с Моссоро, но оппонент в самый последний момент не прыгнул, и Пепе смачно всадил мужчине бутсой куда-то в район печени, словно персонаж Mortal Kombat с жестким финишным ударом.

  • 8 ноября «Бешикташ» пободается с «Генком» в Лиге Европы.
  • Турецкий клуб бесплатно подписал Пепе летом 2017-го.
Eurosport Вконтакте

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

По теме

Чемпионат Турции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Степанова и Букин станцевали под стильный блюз и впервые победили на Гран-при среди дуэтов

07:39
Популярные видео
Загитова в драматическом образе Кармен положила соперниц на лопатки
1 363 просмотров3 ч
«Ванкувер» и «Колорадо» настреляли 12 шайб. Угадай, в чьи ворота влетела 13-я в овертайме?
 466 просмотров9 ч
А еще вам может понравиться