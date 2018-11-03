Other Agency
Пепе взялся за старое и приземлился на соперника в стиле брутального фаталити из Mortal Kombat
Португальский защитник в таких трюках мастер.
«Бешикташ» уступил «Башакшехиру» (0:1) и опустился на пятое место чемпионата Турции.
Защитник «орлов» Пепе на 34-й минуте соорудил самый жесткий эпизод игры. Португалец планировал вырвать мяч в верховой борьбе с Моссоро, но оппонент в самый последний момент не прыгнул, и Пепе смачно всадил мужчине бутсой куда-то в район печени, словно персонаж Mortal Kombat с жестким финишным ударом.
- 8 ноября «Бешикташ» пободается с «Генком» в Лиге Европы.
- Турецкий клуб бесплатно подписал Пепе летом 2017-го.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте