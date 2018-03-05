Трабзонспор
    -
    20:00
    05.03.18
    Medical Park Stadyumu
    Бешикташ
      Чемпионат Турции • Тур 24
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Трабзонспор - Бешикташ
      Чемпионат Турции - 5 марта 2018

      Футбол, Чемпионат Турции. Следите за матчем Трабзонспор – Бешикташ на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 5 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Риза Калимбай или Шенол Гюнеш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Трабзонспор – Бешикташ? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Трабзонспор и Бешикташ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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