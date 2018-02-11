Тот самый Робиньо положил адский скример со штрафного в чемпионате Турции

Бывший нападающий сборной Бразилии Робиньо, перешедший в январе в «Сивасспор», эффектно открыл счет голам в чемпионате Турции.

На 53-й минуте матча против «Кайсериспора» бразилец исполнил штрафной удар почти с 30 метров. Расстояние не помешало Робиньо обвести стенку и рикошетом от штанги отправить мяч в сетку.

Гол Робиньо не стал победным – 1:1.

Прежде Робиньо выступал за «Сантос», «Реал», «Милан», «Манчестер Сити», «Гуанчжоу Эвергранд» и «Атлетико Минейро».

В ноябре Робиньо был приговорен судом Милана к 9 годам заключение за участие в групповом изнасиловании.

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