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Тот самый Робиньо положил адский скример со штрафного в чемпионате Турции

Тот самый Робиньо положил адский скример со штрафного в чемпионате Турции
Eurosport

2 ч. назад

34-летний бразилец еще не пропил мастерство.

Бывший нападающий сборной Бразилии Робиньо, перешедший в январе в «Сивасспор», эффектно открыл счет голам в чемпионате Турции.

На 53-й минуте матча против «Кайсериспора» бразилец исполнил штрафной удар почти с 30 метров. Расстояние не помешало Робиньо обвести стенку и рикошетом от штанги отправить мяч в сетку.

  • Гол Робиньо не стал победным – 1:1.
  • Прежде Робиньо выступал за «Сантос», «Реал», «Милан», «Манчестер Сити», «Гуанчжоу Эвергранд» и «Атлетико Минейро».
  • В ноябре Робиньо был приговорен судом Милана к 9 годам заключение за участие в групповом изнасиловании.

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