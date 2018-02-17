Eurosport
Пепе из «Бешикташа» доказал, что у него каменная башка, и отбил ракетный удар из пустых ворот
Даже в 34 года португальский ас в полном порядке.
В 22-м туре чемпионата Турции «Коньяспор» и «Бешикташ» сыграли вничью – 1:1.
На 27-й минуте Хатчинсон вывел гостей вперед, но на 60-й Яхович вернул равновесие.
Одним из самых ярких эпизодов матча стало спасение «Бешикташа» силами Пепе, который выбил мяч головой из пустых ворот.
- «Бешикташ» занимает третье место в таблице с 41-м баллом.
- «Коньяспор» – почти аутсайдер: 15 строчка и 2 очка до зоны вылета.
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