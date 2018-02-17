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Пепе из «Бешикташа» доказал, что у него каменная башка, и отбил ракетный удар из пустых ворот

Пепе доказал, что у него каменная башка, и отбил ракетный удар из пустых ворот
Eurosport

1 час назад

Даже в 34 года португальский ас в полном порядке.

В 22-м туре чемпионата Турции «Коньяспор» и «Бешикташ» сыграли вничью – 1:1.

На 27-й минуте Хатчинсон вывел гостей вперед, но на 60-й Яхович вернул равновесие.

Одним из самых ярких эпизодов матча стало спасение «Бешикташа» силами Пепе, который выбил мяч головой из пустых ворот.

  • «Бешикташ» занимает третье место в таблице с 41-м баллом.
  • «Коньяспор» – почти аутсайдер: 15 строчка и 2 очка до зоны вылета.

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