Гомис из «Галатасарая» потерял сознание, пришел в себя и продолжил игру. Для него это норма

Жуткий эпизод произошел на седьмой минуте матча чемпионата Турции «Касымпаша» – «Галатасарай».

Самочувствие форварда гостей Бафетимби Гомиса резко ухудшилось, он сел на колени, а затем потерял сознание. Врачи привели в чувства футболиста, который не только не попросил о замене, но и спокойно доиграл оставшиеся 83 минуты.

Потеря сознания – опасный симптом для 99% футболистов, но обыденное событие для Гомиса. В 2009 году после трех обмороков французу была диагностирована вазовагальная эпилепсия, сопровождаемая перепадами кровяного давления.

Наиболее памятный эпизод произошел на 12-й минуте матча «Суонси» – «Тоттенхэм» 4 марта 2015 года. В тот раз выступавший за «лебедей» Бафетимби не продолжил матч и покинул поле на носилках.

Героическое возвращение Гомиса не помогло команде – «Галатасарай» проиграл 1:2.

Гомис делит первое место в таблице бомбардиров чемпионата Турции с Бураком Йылмазом (по 17 голов).

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