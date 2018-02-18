Eurosport

Гомис из «Галатасарая» потерял сознание, пришел в себя и продолжил игру. Для него это норма

Гомис потерял сознание, пришел в себя и продолжил игру. Для него это норма
Eurosport

1 час назад

Ну упал в обморок – чего такого?

Жуткий эпизод произошел на седьмой минуте матча чемпионата Турции «Касымпаша» – «Галатасарай».

Самочувствие форварда гостей Бафетимби Гомиса резко ухудшилось, он сел на колени, а затем потерял сознание. Врачи привели в чувства футболиста, который не только не попросил о замене, но и спокойно доиграл оставшиеся 83 минуты.

Потеря сознания – опасный симптом для 99% футболистов, но обыденное событие для Гомиса. В 2009 году после трех обмороков французу была диагностирована вазовагальная эпилепсия, сопровождаемая перепадами кровяного давления.

Наиболее памятный эпизод произошел на 12-й минуте матча «Суонси» – «Тоттенхэм» 4 марта 2015 года. В тот раз выступавший за «лебедей» Бафетимби не продолжил матч и покинул поле на носилках.

  • Героическое возвращение Гомиса не помогло команде – «Галатасарай» проиграл 1:2.
  • Гомис делит первое место в таблице бомбардиров чемпионата Турции с Бураком Йылмазом (по 17 голов).

Больше футбольных видео на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Турции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Все медали девятого дня Олимпиады-2018

00:50
Популярные видео
Ставки за 300. Восставший «Реал» и безбашенный «Дортмунд»
 554 просмотров8 ч
«Анахайм» и «Миннесота» устроили концерт, в который уместились драка, 4 шайбы и 22 буллита
 719 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться