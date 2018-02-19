В этой атаке «Галатасарая» прекрасно все: дриблинг, передача и пушечный удар

Лидер чемпионата Турции «Галатасарай» приехал в гости к «Касымпаше» и в конце первого тайма повел в счете.

На 37-й минуте Райан Донк перехватил мяч у своих ворот, красиво сожрал нескольких соперников и выдал пасище поперек поля на Гарри Родригеса.

Парень из Кабо-Верде украсил атаку красивым ударом в дальний угол.

В составе «Галатасарая» нашелся еще один герой: Бафетимби Гомис отыграл весь матч, несмотря на потерю сознания на 7-й минуте.

Красивой игры Донка с Родригесом и преданности делу Гомиса не хватило команде.

«Галатасарай» проиграл 1:2 и потерял лидерство. «Башакшехир» опережает «львов» на 2 очка.

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