Eurosport

В этой атаке «Галатасарая» прекрасно все: дриблинг, передача и пушечный удар

В этой атаке «Галатасарая» прекрасно все: дриблинг, передача и пушечный удар
Eurosport

13 мин. назад

Могут, умеют, практикуют.

Лидер чемпионата Турции «Галатасарай» приехал в гости к «Касымпаше» и в конце первого тайма повел в счете.

На 37-й минуте Райан Донк перехватил мяч у своих ворот, красиво сожрал нескольких соперников и выдал пасище поперек поля на Гарри Родригеса.

Парень из Кабо-Верде украсил атаку красивым ударом в дальний угол.

  • В составе «Галатасарая» нашелся еще один герой: Бафетимби Гомис отыграл весь матч, несмотря на потерю сознания на 7-й минуте.
  • Красивой игры Донка с Родригесом и преданности делу Гомиса не хватило команде.
  • «Галатасарай» проиграл 1:2 и потерял лидерство. «Башакшехир» опережает «львов» на 2 очка.

Больше футбольных видео на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Турции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Все медали девятого дня Олимпиады-2018

00:50
Популярные видео
Ставки за 300. Восставший «Реал» и безбашенный «Дортмунд»
 605 просмотров10 ч
«Анахайм» и «Миннесота» устроили концерт, в который уместились драка, 4 шайбы и 22 буллита
 810 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться