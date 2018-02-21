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Роман Нойштедтер оторвался на 30-летие с Ленсом и полуобнаженными танцовщицами

Нойштедтер оторвался на 30-летие с Ленсом и полуобнаженными танцовщицами
Eurosport

1 час назадОбновлено 42 мин. назад

А вы еще говорите, что игрока зря взяли в сборную России.

Защитник «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер отпраздновал 30-й день рождения в стамбульском ресторане Curtis.

Футболист не позвал на вечеринку своих одноклубников, зато на праздник был приглашен форвард «Бешикташа» Джермэйн Ленс. Кроме того, папарацци сфотографировали полуобнаженных танцовщиц, в компании которых отдыхали игроки.

Фото с тусовки, которая явно удалась, можно посмотреть тут и тут.

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