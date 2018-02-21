Роман Нойштедтер оторвался на 30-летие с Ленсом и полуобнаженными танцовщицами

Защитник «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер отпраздновал 30-й день рождения в стамбульском ресторане Curtis.

Футболист не позвал на вечеринку своих одноклубников, зато на праздник был приглашен форвард «Бешикташа» Джермэйн Ленс. Кроме того, папарацци сфотографировали полуобнаженных танцовщиц, в компании которых отдыхали игроки.

Фото с тусовки, которая явно удалась, можно посмотреть тут и тут.

Хочешь отдыхать как Нойштедтер? Для этого нужно очень немного.

«Фенербахче» занимает в чемпионате Турции третье место и отстает от первой строчки на 2 очка.

Статистика Нойштедтера – 20 матчей, 2 гола, 4 желтых карточки.

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