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Marca: УЕФА на год дисквалифицировал Самира Насри за допинг
Французу пора отдохнуть.
Дисциплинарный комитет УЕФА вынес вердикт по делу о нарушении антидопингового законодательства экс-игроком «Арсенала» и «Сити» Самиром Насри.
Француз отстранен от футбола на один, передает Marca.
Дело Насри начиналось с секс-скандала. В декабре 2016 года хакеры взломали твиттер француза и выложили сообщения о его связи с врачом одной из клиник Лос-Анджелеса. Позже делом Самира заинтересовалась ВАДА. Оказалось, что футболист прибег к витаминной терапии, помогающей скрывать следы допинга. Сообщалось, что Насри грозят 4 года дисквалификации.
- Насри стал свободным агентом после расторжения контракт с «Антальяспором» 31 января.
- На француза претендовал «Лас-Пальмас», но дисквалификация не позволит сторонам заключить договор.
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