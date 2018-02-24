Marca: УЕФА на год дисквалифицировал Самира Насри за допинг

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес вердикт по делу о нарушении антидопингового законодательства экс-игроком «Арсенала» и «Сити» Самиром Насри.

Француз отстранен от футбола на один, передает Marca.

Дело Насри начиналось с секс-скандала. В декабре 2016 года хакеры взломали твиттер француза и выложили сообщения о его связи с врачом одной из клиник Лос-Анджелеса. Позже делом Самира заинтересовалась ВАДА. Оказалось, что футболист прибег к витаминной терапии, помогающей скрывать следы допинга. Сообщалось, что Насри грозят 4 года дисквалификации.

Насри стал свободным агентом после расторжения контракт с «Антальяспором» 31 января.

На француза претендовал «Лас-Пальмас», но дисквалификация не позволит сторонам заключить договор.

Еще больше футбола на нашем канале в YouTube