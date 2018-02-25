Eurosport
Игрок «Бешикташа» Гари Медель стал героем стамбульского дерби, потащив удар с центра поля головой
Спасение года.
«Бешикташ» победил «Фенербахче» в матче 23-го тура чемпионата Турции – 3:1.
У «черных орлов» могли возникнуть крупные неприятности, если бы не блестящий сэйв Гари Меделя при счете 1:1.
На 52-й минуте вратарь Фабрисио Агосто далеко вышел из ворот на перехват и отбил мяч прямо сопернику. Мехмет Топал пробил с 35 метров и почти сотворил шедевр, но Медель головой выбил мяч прямо с линии ворот.
- «Бешикташ» и «Фенербахче» сравнялись в борьбе за третье место. На счету обеих команд по 44 очка.
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