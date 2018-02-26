The Telegraph: Самир Насри отделался 6 месяцами дисквалификации

Стали известны подробности дисквалификации бывшего футболиста «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Севильи» Самира Насри.

30-летний француз пропустит полгода, а не год. Об этом сообщил The Telegraph адвокат Самира. Официально УЕФА объявит о дисциплинарном наказании 26 января.

Насри был наказан за прохождение в 2016 году курсов витаминной терапии, позволяющей скрыть следы допинга. Позже француз запросил у УЕФА терапевтическое исключение на использование такого вида лечения, но получил отказ.

Насри стал свободным агентом после расторжения контракта с «Антальяспором» 31 января.

На француза претендовал «Лас-Пальмас», но дисквалификация не позволит сторонам заключить договор.

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