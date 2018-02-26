Рикарду Куарежма вспомнил молодость и завернул шведой красотулю в ворота «Фенербахче»

Полузащитник «Бешикташа» Рикарду Куарежма положил дубль «Фенербахче» в матче 23-го тура чемпионата Турции, чем принес команде победу – 3:1.

Особенно сочным вышел второй мяч португальца: Рикарду получил мяч на углу штрафной, сделал пару шагов и шведой направил его в угол.

Куарежма неоднократно забивал подобным образом. Самый известный удар в его исполнении пришелся в 2009 году по воротам Бельгии.

На счету Рикарду 4 гола и 11 ассистов в 31 матче сезона-2017/18.

«Бешикташ» занимает третье место в чемпионате Турции, отставая от «Галатасарая» на 3 очка.

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