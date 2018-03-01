«Не могу удержать член в штанах». Кто и как убил карьеру Самира Насри

Анара Атанес – английский аналог Насти Рыбки: обе охотятся на богатых мужчин, только белорусская леди – на олигархов, а британская – на футболистов. В свое время Анара встречалась с Юнгбергом, Бентом и Пеннантом, но мощнее всех в нее влюбился недалекий парень Самир Насри.

Видимо, француз думал, что он особенный и справится с характером Атанес, но не вышло. Девушка постоянно лезла в его дела, много твитила о футболе, но главное – уничтожила тренера сборной, не взявшего Самира на ЧМ в Бразилию.

Самир НасриGetty Images

«***** [к черту] Дешама! ***** [к черту] Францию!» – Анара панчила в стиле Гнойного раньше, чем сам Слава, но в итоге ее истеричность взбесила и самого Насри. Самир бросил фурию в 2016-м, но недооценил ее коварство. Анара сохранила доступ к его соцсетям и ждала подходящего момента, чтобы отомстить.

Случай подвернулся быстро: в декабре все того же 2016-го француз рванул в Лос-Анджелес, чтобы подлечиться в американском госпитале. Если бы он знал, что произойдет дальше, то даже не сел бы в самолет, но его стратегическое мышление как обычно дало сбой.

Клиника DripDoctors, в которую отправился Самир, перелила ему литр жидкости, чтобы восполнить дефицит воды в организме. Проблема в том, что по правилам ВАДА лимит для этой процедуры составляет 50 миллилитров, а для того, чтобы превысить норму, необходимо спецразрешение. Насри его не дали (прямой отказ), но он все равно приперся в Штаты и сознательно нарушил антидопинговые правила. Уже тут можно ставить диагноз, но дальше все еще веселее.

Вместо того, чтобы аккуратно скрыть свой трип в ЛА, добродушный дурачок Самир сфотографировался с миленькой тетей-доктором. Позже снимок появился в соцсетях DripDoctors и неимоверно расстроил Анару. Обиженная модель ворвалась в аккаунт Насри в твиттере и заполнила его постами о том, как футболист опылил всех сотрудниц американской клиники. «Не могу удержать член в штанах», – таким был самый смачный твит, написанный с аккаунта Самира.

На ровном месте сгенерировался секс-скандал. Насри оправдывался, винил во всем Анару, но не помогло: испанцы (француз тогда играл за «Севилью») пригляделись к этой истории, узнали про литр воды и запросили для Самира четыре года дисквала. ВАДА запустила расследование, а полузащитник обратился в CAS, чтобы затянуть процесс. Не помогло – через год после визита в DripDoctors Насри все равно наказали. Сначала речь шла про годичную дисквалификацию, но затем ему вкатили полгода без футбола.

В ситуации Самира даже такой мягкий вердикт фактически означает финиш карьеры.

Во-первых, французу уже 30, и он за три года скатился из основы «Сити» до человека без клуба – турецкий «Антальяспор» прогнал Насри из-за экстремально высокой зарплаты (больше 4 млн евро в год) и подорванного здоровья.

Во-вторых, найти новую нормальную команду нереально: у бывшей звезды АПЛ есть явная склонность к травмам и лишнему весу. Например, он приехал на знакомство с Гвардиолой с четырьмя лишними кг, зная, что Пеп не пускает на занятие тех, у кого отклонение от нормы составляет больше двух с половиной килограммов. Логично, что за время дисквала Насри расхомячеет еще сильнее.

Третий фактор, который помешает подписать хороший контракт – высокие запросы по зарплате: 2-3 млн евро в год – минимум, на который согласится двукратный победитель Премьер-лиги, но такой оклад ему никто не даст.

Кроме того, у Насри репутация раздевалочного скунса: когда зашла речь о его возвращении в «Сити», игроки «горожан» были радикально против камбэка – они считают, что Самир портит атмосферу. Следовательно, французу проще закончить, чем идти к андердогам и пахать за копейки.

Самир НасриGetty Images

Эта история учит двум вещам.

Самое главное – не стоит злить отмороженных женщин: они страшны в гневе. Смешно, что Насри не усвоил этот урок и летом 2017-го опять сошелся с Анарой. Неизвестно, насколько все серьезно, потому что на той же неделе он встретился еще с двумя дамами, но сам факт свидания с Атанес говорит о многом – похоже, Самир забыл зайти к волшебнику Гудвину за мозгами.

Второй вывод гораздо приятнее. Зимой этого года лидерам РФПЛ («Зениту» и «Спартаку») активно предлагали подписать Насри, но оба гранда технично слились с переговоров. Это замечательно: значит, наши клубы наконец научились проводить грамотные ресерчи и не спускать космические деньги на титулованных людей, которые не принесут ничего, кроме боли и сожженных нервных клеток.

Другие тексты Павла Городницкого:

«Он единственный, кто отказал «Реалу». Кем Флорентино Перес мечтает заменить Зинедина Зидана

Мохамед Салах и Харри Кейн крутые. Но Серхио Агуэро – лучший форвард этого сезона АПЛ