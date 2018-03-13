Прокуратура Стамбула потребовала 2 года тюрьмы для игрока «Бешикташа» Джанера за оскорбление арбитра

Турецкий защитник «Бешикташа» Джанер Эркин рискует оказаться за решеткой за оскорбление арбитра.

Инцидент произошел во время матча с «Истанбулом» 28 октября 2017 года. После того как арбитр Мете Калкаван показал Джанеру желтую карточку, игрок начал активно жестикулировать и выкрикивать в адрес судьи неприличные ругательства.

Прокуратура Стамбула предъявила Эркину обвинения в оскорблении официального лица, ответственного за общественный порядок, и потребовала от одного до двух лет тюрьмы для игрока, сообщает Yahoo.

Джанер все обвинения полностью отрицает.

Джанер Эркин играет за «Бешикташ» с лета 2016 года.

С 2007 по 2010 года турок выступл в составе московского ЦСКА.

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