25 тысяч фанатов «Галатасарая» устроили ядерное шоу. Только это была обычная тренировка, а не дерби

Более 25 тысяч фанатов «Галатасарая» посетили тренировку перед дерби с «Фенербахче» в чемпионате Турции.

Болельщики «желто-красных» устроили огненное шоу, которое редко увидишь даже на матчах. Сложно представить, что будет на стадионе во время игры.

Стамбульское дерби пройдет 17 марта, начало в 19:00 мск.

«Галатасарай» с 53 очками лидирует в чемпионате Турции-2017/18. «Фенербахче» отстает на 6 баллов и занимает четвертое место.

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