Eurosport
Турецкая семья сильно расстроилась промаху в стамбульском дерби и едва не разнесла квартиру
В их жизни не было большего огорчения.
В сети появилось видео, на котором запечатлена реакция турецкой семьи на промах полузащитника «Галатасарая» Толга Джинерджи на последней минуте стамбульского дерби против «Фенербахче».
Неудача настолько огорчила присутствующих, что они крушили мебель и чуть не разбили плазму, на которой транслировался матч.
- Стамбульское дерби завершилось нулевой ничьей.
- «Галатасарай» возглавляет таблицу чемпионата Турции-2017/18 с 54 очками. «Фенер» отстает на 6 баллов и занимает четвертое место.
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