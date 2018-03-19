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Турецкая семья сильно расстроилась промаху в стамбульском дерби и едва не разнесла квартиру

Турецкая семья сильно расстроилась промаху в стамбульском дерби и едва не разнесла квартиру
Eurosport

21 мин. назад

В их жизни не было большего огорчения.

В сети появилось видео, на котором запечатлена реакция турецкой семьи на промах полузащитника «Галатасарая» Толга Джинерджи на последней минуте стамбульского дерби против «Фенербахче».

Неудача настолько огорчила присутствующих, что они крушили мебель и чуть не разбили плазму, на которой транслировался матч.

  • Стамбульское дерби завершилось нулевой ничьей.
  • «Галатасарай» возглавляет таблицу чемпионата Турции-2017/18 с 54 очками. «Фенер» отстает на 6 баллов и занимает четвертое место.

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