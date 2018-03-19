Адебайор надел невидимый турборанец, пробежал все поле за пару секунд и выгрыз мяч. Ему, кстати, 34

Нападающий «Истанбула» Эммануэль Адебайор совершил впечатляющий рывок за соперником почти через все поле и в красивом подкате выбил у того мяч.

Эпизод произошел на 21-й минуте матча против «Бешикташа». Тоголезскому форварду в конце февраля исполнилось 34 года.

«Истанбул Башакшехир» обыграл «Бешикташ» со счетом 1:0 и вплотную приблизился к лидирующему в чемпионате Турции-2017/18 «Галатасараю».

Адебайор забил 12 мячей в 23 матчах чемпионата-2017/18.

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