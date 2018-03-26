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«Я выбью тебе глаза и разобью голову!» Туран осадил журналиста, который что-то спросил у его жены

«Я выбью тебе глаза и разобью голову!» Туран осадил журналиста, который что-то спросил у его жены
Eurosport

1 час назад

Жесткие турецкие нравы.

Полузащитник «Башакшехира» Арда Туран выругался в адрес журналиста, который осмелился задать вопрос его жене.

Туран и Аслыхан Доган поженились 12 марта этого года; через несколько дней пара вместе с братом футболиста Оканом Тураном пошла на ужин в Нишанташи – в тот самый район Стамбула, где прошло бракосочетание. На выходе из ресторана Турана, его жену и брата окружили журналисты, один из них спросил у Аслыхан, понравилась ли ей церемония.

Девушка ответила жестом, показав, что ее рот находится на замке. Последовал другой вопрос: «Арда запретил тебе разговаривать?» После этого футболист вышел из себя и грубо ответил репортеру: «Прояви уважение, либо я разобью тебе голову и выбью глаза! Ты разговариваешь с моей женой».

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