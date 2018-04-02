Other Agency

Гол из турецкого чемпионата, после которого ты будешь визжать ровно 3 минуты

Гол из турецкого чемпионата, после которого ты будешь визжать ровно 3 минуты
Eurosport

1 час назад

Прекрасный удар отчаяния.

В матче 27-го тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» на своем поле переиграл «Трабзонспор» – 2:1.

Гости отыграли один гол только на 92-й минуте, но зато в каком стиле: полузащитник Юрай Куцка без подготовки пробил со штрафного из центрального круга и положил мяч в сетку.

  • «Галатасарай» лидирует в турнирной таблице и имеет на счету 57 очков.
  • «Трабзонспор» идет пятым, у команды 42 очка.
  • Куцка перешел в «Трабзонспор» из «Милана» в 2017 году.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Турции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - Дядя на «Опеле» зарулил не туда и преградил гонщикам путь на «Туре Фландрии»

00:33
Популярные видео
Мотогонщик вылетел с трассы: мотик разлетелся в щепки, а парень лишь запачкал спину
1 415 просмотров11 ч
Серьезнейший завал на «Туре Фландрии» – некоторые так и не поднялись
 757 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться