Гол из турецкого чемпионата, после которого ты будешь визжать ровно 3 минуты

В матче 27-го тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» на своем поле переиграл «Трабзонспор» – 2:1.

Гости отыграли один гол только на 92-й минуте, но зато в каком стиле: полузащитник Юрай Куцка без подготовки пробил со штрафного из центрального круга и положил мяч в сетку.

«Галатасарай» лидирует в турнирной таблице и имеет на счету 57 очков.

«Трабзонспор» идет пятым, у команды 42 очка.

Куцка перешел в «Трабзонспор» из «Милана» в 2017 году.

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