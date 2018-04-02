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Гол из турецкого чемпионата, после которого ты будешь визжать ровно 3 минуты
Прекрасный удар отчаяния.
В матче 27-го тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» на своем поле переиграл «Трабзонспор» – 2:1.
Гости отыграли один гол только на 92-й минуте, но зато в каком стиле: полузащитник Юрай Куцка без подготовки пробил со штрафного из центрального круга и положил мяч в сетку.
- «Галатасарай» лидирует в турнирной таблице и имеет на счету 57 очков.
- «Трабзонспор» идет пятым, у команды 42 очка.
- Куцка перешел в «Трабзонспор» из «Милана» в 2017 году.
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