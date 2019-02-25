Бешикташ
1-ый тайм
2
-
0
21:00
25.02.19
Инёню
Фенербахче
    Чемпионат Турции • Тур 23
    КалендарьТаблица
    • 1-ый тайм
    • Бешикташ
    • Фенербахче
    • Бурак (P)
      18'
    • Гёнюл
      11'
    Перед матчем

    Онлайн
    Бешикташ - Фенербахче
    Чемпионат Турции - 25 февраля 2019

    Футбол, Чемпионат Турции. Следите за матчем Бешикташ – Фенербахче на Eurosport.ru! 25 февраля 2019 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Шенол Гюнеш или Эрсун Янал? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бешикташ и Фенербахче и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Бешикташ и Фенербахче, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
    30
    Главное 
     
     Удалить

    Комментариев нет

    Комментарии 0