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Смешной гол «Малатьяспора» напомнил кривляния «Монти Пайтон», а не продуманную комбинацию

Смешной гол «Малатьяспора» напомнил кривляния «Монти Пайтон», а не продуманную комбинацию
Eurosport

1 час назад

Смех сквозь слезы.

«Бешикташ» комфортно вел к 89-й минуте матча против «Малатьяспора» со счетом 2:0, пока гости не возродили интригу. Гол провел бразилец Гильерме, и он получился очень курьезным – с кучей ошибок и нелепостей.

Судья даже заподозрил, что Гильерме отправил мяч в сетку рукой, но VAR не зафиксировал ничего противоправного.

  • «Бешикташ» удержал победный счет 2:1.
  • За команду из Стамбула забили бывший игрок «Реала» Пепе и форвард «Ливерпуля» Бабел.
  • После пяти туров чемпионата Турции «Бешикташ» занимает третье место, отставая на 2 очка от лидирующего «Галатасарая».

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