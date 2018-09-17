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Смешной гол «Малатьяспора» напомнил кривляния «Монти Пайтон», а не продуманную комбинацию
Смех сквозь слезы.
«Бешикташ» комфортно вел к 89-й минуте матча против «Малатьяспора» со счетом 2:0, пока гости не возродили интригу. Гол провел бразилец Гильерме, и он получился очень курьезным – с кучей ошибок и нелепостей.
Судья даже заподозрил, что Гильерме отправил мяч в сетку рукой, но VAR не зафиксировал ничего противоправного.
- «Бешикташ» удержал победный счет 2:1.
- За команду из Стамбула забили бывший игрок «Реала» Пепе и форвард «Ливерпуля» Бабел.
- После пяти туров чемпионата Турции «Бешикташ» занимает третье место, отставая на 2 очка от лидирующего «Галатасарая».
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