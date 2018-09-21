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Фанаты «Бешикташа» поймали клона Лориса Кариуса и заставили его унизить «Фенербахче»

Фанаты «Бешикташа» поймали клона Кариуса и заставили его унизить «Фенербахче»
Eurosport

1 час назад

Не только русские учат иностранцев матершине.

Фанаты «Бешикташа» и «Фенербахче» уже на взводе перед стамбульским дерби, которое пройдет в ближайший уикенд.

На одной из улиц Стамбула фанаты «Бешикташа» остановили парня, который чертовски похож на кипера «черных орлов» Лориса Кариуса. Турки тут же научили Лжекариуса главному чанту – «Fenerbahce ananin ami», который дословно переводится как «Фенербахче» – мамина ***** [женский половой орган]».

Псевдокариус трижды радостно прокричал заряд, чем ублажил уши фанатов «Бешикташа».

  • Стамбульское дерби пройдет 24 сентября, как ни странно, в Стамбуле.
  • Кариус арендован «орлами» до лета 2020-го.

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