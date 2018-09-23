Паписс Сиссе исполнил нижний брейк и забил курьезнейший гол за «Аланьяспор»

Матч турецкого чемпионата «Касымпаша» – «Аланьяспор» запомнился перфомансом Паписса Сиссе – экс-игрока «Ньюкасла».

Сенегалец завалил одиночный проход к воротам, но тут же исправился: сперва он вытянул ногу в полушпагате, но попал мимо мяча и вылетел за пределы поля. За этим последовала шикарная обработка из положения лежа и гол, который с удовольствием пересмотрят би-бои.

Паписс играл в Ньюкасле с 2011-го по 2016-й год.

После АПЛ сенегалец два года откисал в китайском чемпионате.

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