Eurosport

Паписс Сиссе исполнил нижний брейк и забил курьезнейший гол за «Аланьяспор»

Сиссе исполнил нижний брейк и забил курьезнейший гол за «Аланьяспор»
Eurosport

55 мин. назад

Вышло одинаково весело и скиллзово.

Матч турецкого чемпионата «Касымпаша» – «Аланьяспор» запомнился перфомансом Паписса Сиссе – экс-игрока «Ньюкасла».

Сенегалец завалил одиночный проход к воротам, но тут же исправился: сперва он вытянул ногу в полушпагате, но попал мимо мяча и вылетел за пределы поля. За этим последовала шикарная обработка из положения лежа и гол, который с удовольствием пересмотрят би-бои.

  • Паписс играл в Ньюкасле с 2011-го по 2016-й год.
  • После АПЛ сенегалец два года откисал в китайском чемпионате.

«Здесь все фанаты». Сходить на футбол в Турции и не умереть

Chronicle: Паписс Сиссе прошел ритуал вуду, чтобы прервать безголевую серию

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Турции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Увольнение доктора Лю и шоколадки на солнце. Топовые скандалы в «Спартаке» эпохи Карреры

03:48
Популярные видео
В матче «Нью-Ингленд» и «Чикаго» было 4 крутых гола. Один из них режиссер даже просмаковал 5 раз
 690 просмотров13 ч
Жесткий хайлайт: кажется, что играли не «Сан-Хосе» с «Лос-Анджелесом», а «Барса» с «Леганесом»
1 100 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться