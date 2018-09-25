Eurosport

Люто породистый гол Бабела за «Бешикташ». Чтобы его повторить, нужно покрасить волосы в розовый

Люто породистый гол Бабела за «Бешикташ». Чтобы его повторить, нужно покрасить волосы в розовый
Eurosport

1 час назадОбновлено 9 мин. назад

Все решает прическа.

Нападающий «Бешикташа» Райан Бабел забил безумно красивый мяч в матче чемпионата Турции.

В шестом туре «орлы» встречались с «Фенербахче». На 40-й минуте дерби голландец принял длинный заброс со своей трети у чужой штрафной. Бабел сохранил мяч в борьбе с Романом Нойштедтером и укрыл его в стыке с Мехметом Топалом. Райан ушел с дриблингом чуть правее и сильно жахнул по воротам.

Голкипер «Фенера» Харун Текин прыгнул за мячом в правый от себя угол, но не достал неотразимый удар Бабела.

  • Это четвертый гол 31-летнего голландца в шести матчах турецкой Суперлиги-2018/19.
  • «Бешикташ» не удержал победу над «Фенербахче» – 1:1, Андре Айю сравнял счет на 71-й минуте.

Бабел сделал хет-трик из попаданий в штангу на тренировке сборной Голландии

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат Турции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Златан реализовал пенальти, друзья добавили «Сиэтлу» еще два гола

01:46
Популярные видео
Удары, штанги, дикие рикошеты и безумные спасения – все это было в матче «Филадельфии» и «Спортинга»
 849 просмотров23/09 в 21:27
Увольнение доктора Лю и шоколадки на солнце. Топовые скандалы в «Спартаке» эпохи Карреры
2 131 просмотров23/09 в 13:09
А еще вам может понравиться