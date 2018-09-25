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Люто породистый гол Бабела за «Бешикташ». Чтобы его повторить, нужно покрасить волосы в розовый
Все решает прическа.
Нападающий «Бешикташа» Райан Бабел забил безумно красивый мяч в матче чемпионата Турции.
В шестом туре «орлы» встречались с «Фенербахче». На 40-й минуте дерби голландец принял длинный заброс со своей трети у чужой штрафной. Бабел сохранил мяч в борьбе с Романом Нойштедтером и укрыл его в стыке с Мехметом Топалом. Райан ушел с дриблингом чуть правее и сильно жахнул по воротам.
Голкипер «Фенера» Харун Текин прыгнул за мячом в правый от себя угол, но не достал неотразимый удар Бабела.
- Это четвертый гол 31-летнего голландца в шести матчах турецкой Суперлиги-2018/19.
- «Бешикташ» не удержал победу над «Фенербахче» – 1:1, Андре Айю сравнял счет на 71-й минуте.
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