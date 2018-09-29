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Вагнер Лав и Куарежма жестко раскатали «Кайсериспор», экс-армеец вторым ударом вонзил голасо
Мастерство не пропьешь.
«Бешикташ» принимал в матче седьмого тура чемпионата Турции «Кайсериспор». Действующие чемпионы страны открыли счет в середине первого тайма усилиями 34-летнего Вагнера Лава и 35-летнего Рикарду Куарежмы.
Бразилец и португалец прошли половину поля гостей с помощью стеночек, после чего Вагнер с двух попыток пробил несчастного вратаря.
- После первого тайма «Бешикташ» ведет со счетом 1:0.
- «Бешикташ» неудачно начал чемпионат – команда идет на пятом месте.
- После семи туров в чемпионате Турции лидирует «Галтасарай» (15 очков).
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