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Вагнер Лав и Куарежма жестко раскатали «Кайсериспор», экс-армеец вторым ударом вонзил голасо

Вагнер Лав и Куарежма жестко раскатали «Кайсериспор», экс-армеец вторым ударом вонзил голасо
Eurosport

1 час назад

Мастерство не пропьешь.

«Бешикташ» принимал в матче седьмого тура чемпионата Турции «Кайсериспор». Действующие чемпионы страны открыли счет в середине первого тайма усилиями 34-летнего Вагнера Лава и 35-летнего Рикарду Куарежмы.

Бразилец и португалец прошли половину поля гостей с помощью стеночек, после чего Вагнер с двух попыток пробил несчастного вратаря.

  • После первого тайма «Бешикташ» ведет со счетом 1:0.
  • «Бешикташ» неудачно начал чемпионат – команда идет на пятом месте.
  • После семи туров в чемпионате Турции лидирует «Галтасарай» (15 очков).

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