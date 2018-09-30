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Эта ультимативная бисиклета из чемпионата Турции заставит Роналду и Бэйла лопнуть от зависти

Эта ультимативная бисиклета из чемпионата Турции заставит Роналду и Бэйла лопнуть от зависти
Eurosport

50 мин. назад

В 33 года Уго Родальега забил, кажется, лучший гол в карьере.

В матче седьмого тура чемпионата Турции «Трабзонспор» устроил драматичный камбек в матче с «Касымпашой».

Хозяева пропустили на 30-й и 37-й минутах – отличились Лерет Садику и Махмуд Хассан. Но перед перерывом Бурак Йылмаз отыграл один мяч. После паузы «Трабзон» взялся за дело, а особенно старался Уго Родальега. 33-летний игрок сначала сравнял счет, а затем оформил дубль потрясающим ударом бисиклетой. Гол оказался победным и вызвал бурную радость напарников Уго.

  • Еще один гол в ворота «Касымпаши» закатил Бурак Йылмаз.
  • «Трабзон» идет на восьмом месте в таблице, «Касымпаша» – пятая.

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