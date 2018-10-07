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Голкипер «Башакшехира» вытащил для команды ничью инопланетным сэйвом, показав чудеса реакции

Голкипер «Башакшехира» вытащил для команды ничью инопланетным сэйвом, показав чудеса реакции
Eurosport

42 мин. назад

Шикарнейшее спасение.

«Фенербахче» сыграл вничью с «Башакшехиром» в матче восьмого тура чемпионата Турции-2018/19 – 0:0.

«Башакшехир» запросто мог и проиграть, но гостей спас голкипер Мерт Гюнок. В одном из эпизодов он совершил удивительный рефлекторный сэйв – не очень понятно, как Мерт среагировал на рикошет от футболиста «Фенера».

  • После восьми туров на счету «Фенербахче» 8 очков (2 победы, 2 ничьи, 4 поражения).
  • «Башакшехир» набрал 15-е очко в чемпионате (4 победы, 3 ничьи, одно поражение).
  • Гюнок перешел в «Башакшехир» в 2017 году из «Бурсаспора».

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