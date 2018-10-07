Голкипер «Башакшехира» вытащил для команды ничью инопланетным сэйвом, показав чудеса реакции

«Фенербахче» сыграл вничью с «Башакшехиром» в матче восьмого тура чемпионата Турции-2018/19 – 0:0.

«Башакшехир» запросто мог и проиграть, но гостей спас голкипер Мерт Гюнок. В одном из эпизодов он совершил удивительный рефлекторный сэйв – не очень понятно, как Мерт среагировал на рикошет от футболиста «Фенера».

После восьми туров на счету «Фенербахче» 8 очков (2 победы, 2 ничьи, 4 поражения).

«Башакшехир» набрал 15-е очко в чемпионате (4 победы, 3 ничьи, одно поражение).

Гюнок перешел в «Башакшехир» в 2017 году из «Бурсаспора».

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