«Если хочешь, застрели меня». Туран сломал нос поп-певцу в ночном клубе, а потом извинился

Полузащитник «Башакшехира» Арда Туран оказался замешан в конфликте с турецким поп-певцом в ночном клубе.

Турецкое издание Fanatik передает, что Туран подрался с известным турецким исполнителем Беркаем и сломал ему нос. Предположительно, перед этим футболист подкатил к его супруге – Шахине Озлем Аде Шахин.

«Ты красивая. Если бы я не был женат, то не прошел бы мимо тебя», – сказал ей Арда. После этого произошла драка, во время которой футболист сломал поп-исполнителю нос.

После госпитализации певца Туран приехал к нему в больницу с пистолетом и попросил прощения: «Не знал, что это твоя жена. Прости. Если хочешь, убей меня», – сказал Тюран.

Позже он частично опроверг информацию СМИ в инстаграм-сторис: «Я бы хотел сделать заявление по поводу того, что пишут газеты. В ночном клубе была заварушка, но причина, как уверяют журналисты, была не в вопросах «чести и чистоты». Это так не делается».

Права на Турана принадлежат «Барселоне».

В 11 матчах сезона-2018/19 Арда забил два гола за «Башакшехир».

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