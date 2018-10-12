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Buzz Spor: президент турецкого клуба попался с 293 граммами героина

Buzz Spor: президент турецкого клуба попался с 293 граммами героина
Eurosport

20 мин. назад

Кажется, кто-то серьезно влип.

Президент любительского клуба из Турции, который носит название «Кешан Анафарталарспор», попался с 293 граммами героина.

Мужчину по имени Махмут Аксу ждут большие неприятности – увидеть матчи своей команды он сможет явно не скоро.

  • За хранение героина в большинстве стран мира предполагается суровое наказание.
  • В России 2,5 грамма этого вещества считаются крупным размером.

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