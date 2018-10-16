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Арду Турана оштрафовали на 370 тысяч евро за нападение на поп-певца в ночном клубе

Турана оштрафовали на 370 тысяч евро за нападение на поп-певца в ночном клубе
Eurosport

8 мин. назад

В центре конфликта, по классике, – женщина.

На прошлой неделе 31-летний Арда Туран отправился в ночной клуб, где под воздействием алкоголя начал подкатывать к жене известного турецкого поп-артиста Беркая Шахина. Исполнителю, разумеется, это внимание не понравилось, и между мужчинами завязалась драка, в ходе которой Туран сломал противнику нос.

Шахина увезли в больницу, куда Арда позже приехал с извинениями. Он намекнул в инстаграме, что никакой религиозной или национальной подоплеки в их конфликте не было.

«Мы хотели бы отметить, что во время трехдневного перерыва на матчи национальных сборных предполагаемые действия нашего футболиста, о которых говорили и писали СМИ, несовместимы с этическим и профессиональным пониманием клуба «Башакшехир». В связи с тем, что дело направлено в юрисдикцию, мы приняли оштрафовали Турана на 2,5 млн турецких лир [около 370 тысяч евро]. Профессиональные обязательства игрока перед клубом будут исполняться до вынесения судебного решения», – передает ТАСС сообщение пресс-службы «Башакшехира».

  • Права на Турана принадлежат «Барселоне».
  • Арда женат на дочери президента Турции Аслихан Доган.
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