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Арду Турана подозревают в причастности к попытке военного переворота в Турции

Турана подозревают в причастности к попытке военного переворота в Турции
Eurosport

1 час назад

Игрок влип сразу в несколько скандалов.

Бывший полузащитник «Барселоны» Арда Туран замечен в связях с исламским общественным деятелем и писателем Фетхуллахом Гюленом, которого турецкие власти называют лидером местных террористов.

Как пишет RT, ссылаясь на газету Vatan, Туран подозревается в помощи движению Гюлена. Прокуратура Стамбула настаивает на том, что фактически футболист не был членом преступной организации, но «сознательно и охотно» ей помогал.

Помимо Турана, в оказании помощи Гюлену подозреваются бывшие футболисты Эмре Белёзоглу и Окан Бурук, а также технический директор «Антальяспора» Бюлент Коркмаз.

  • Вокруг идей Гюлена сформировалось общественное движение «Хизмет». Ряд организаций, связанных с этим движением, получил название FETO – террористическая организация фетхуллахистов.
  • В октябре 2016 года МИД Турции Мевлют Чавошоглу заявил, что FETO несет ответственность за попытку госпереворота в Турции в июле того же года.
  • С 1999 года Гюлен живет в добровольном изгнании в США.

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