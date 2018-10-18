Арду Турана подозревают в причастности к попытке военного переворота в Турции

Бывший полузащитник «Барселоны» Арда Туран замечен в связях с исламским общественным деятелем и писателем Фетхуллахом Гюленом, которого турецкие власти называют лидером местных террористов.

Как пишет RT, ссылаясь на газету Vatan, Туран подозревается в помощи движению Гюлена. Прокуратура Стамбула настаивает на том, что фактически футболист не был членом преступной организации, но «сознательно и охотно» ей помогал.

Помимо Турана, в оказании помощи Гюлену подозреваются бывшие футболисты Эмре Белёзоглу и Окан Бурук, а также технический директор «Антальяспора» Бюлент Коркмаз.

Вокруг идей Гюлена сформировалось общественное движение «Хизмет». Ряд организаций, связанных с этим движением, получил название FETO – террористическая организация фетхуллахистов.

В октябре 2016 года МИД Турции Мевлют Чавошоглу заявил, что FETO несет ответственность за попытку госпереворота в Турции в июле того же года.

С 1999 года Гюлен живет в добровольном изгнании в США.

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