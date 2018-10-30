Fotomac: «Бешикташ» недоволен Лорисом Кариусом и хочет досрочно вернуть его в «Ливерпуль»

«Бешикташ» недоволен работой голкипера Лориса Кариуса и хочет вернуть его в «Ливерпуль» раньше конца срока аренды.

Несмотря на то, что немец должен находиться в Стамбуле до конца-сезона-2019/20, турки намерены досрочно прекратить аренду зимой. При этом «Бешикташ» готов арендовать на тех же условиях другого игрока «Ливерпуля» – нападающего Дивока Ориджи, сообщает Fotomac.

Кариус пропустил 15 мячей в 10 матчах за «орлов»; руководство клуба считает, что часть их – на совести кипера.

Ориджине провел ни одного матча за «Ливерпуль» в сезоне-2018/19.

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