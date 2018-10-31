«Абсолютная чушь. Он железный первый номер». Агент Кариуса опроверг слухи об уходе из «Бешикташа»

Агент Лориса Кариуса Флориан Голль опроверг информацию о том, что «Бешикташ» хочет вернуть вратаря «Ливерпулю» уже зимой.

«Абсолютная чушь. Могу только догадываться, откуда идут эти слухи. Это совершенно точно неправда. Лорис в аренде в «Бешикташе» на два года, и клуб не намерен разрывать договор. Лорис – железный первый номер, он выходил в каждом матче и показывал хорошую игру», – цитирует Голля Goal.

Кариус пропустил 15 мячей в 10 матчах за «орлов».

«Бешикташ» идет на четвертом месте в чемпионате Турции-2018/19. Отставание от лидера – 3 очка.

Fotomac: «Бешикташ» недоволен Лорисом Кариусом и хочет досрочно вернуть его в «Ливерпуль»

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