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«Абсолютная чушь. Он железный первый номер». Агент Кариуса опроверг слухи об уходе из «Бешикташа»

«Абсолютная чушь. Он железный первый номер». Агент Кариуса опроверг слухи об уходе из «Бешикташа»
Eurosport

1 час назад

Статистика подтверждает его слова.

Агент Лориса Кариуса Флориан Голль опроверг информацию о том, что «Бешикташ» хочет вернуть вратаря «Ливерпулю» уже зимой.

«Абсолютная чушь. Могу только догадываться, откуда идут эти слухи. Это совершенно точно неправда. Лорис в аренде в «Бешикташе» на два года, и клуб не намерен разрывать договор. Лорис – железный первый номер, он выходил в каждом матче и показывал хорошую игру», – цитирует Голля Goal.

  • Кариус пропустил 15 мячей в 10 матчах за «орлов».
  • «Бешикташ» идет на четвертом месте в чемпионате Турции-2018/19. Отставание от лидера – 3 очка.

Fotomac: «Бешикташ» недоволен Лорисом Кариусом и хочет досрочно вернуть его в «Ливерпуль»

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