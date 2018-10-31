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«Сначала – кофе, затем – ****** из СМИ». Лорис Кариус иронично ответил хейтерам
Немецкий вратарь уверен в своих силах.
Голкипер «Бешикташа» Лорис Кариус опроверг слухи, что турецкий клуб хочет вернуть его «Ливерпулю» из-за неудовлетворительной игры.
«В первую очередь – кофе, во вторую – ****** [шлак] из СМИ», – написал Кариус в инстасториз, выложив фотографию, где он спокойно попивает из чашечки с кофе.
- Кариус выступает за «Бешикташ» на правах аренды. Соглашение действует до июня 2020 года.
- В 10 матчах за турецкую команду Лорис пропустил 15 голов.
- «Ливерпуль» отказался от услуг немецкого голкипера после двух фатальных ошибок в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).
«Абсолютная чушь. Он железный первый номер». Агент Кариуса опроверг слухи об уходе из «Бешикташа»
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