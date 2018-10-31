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«Сначала – кофе, затем – ****** из СМИ». Лорис Кариус иронично ответил хейтерам

«Сначала – кофе, затем – ****** из СМИ». Кариус иронично ответил хейтерам
Eurosport

1 час назад

Немецкий вратарь уверен в своих силах.

Голкипер «Бешикташа» Лорис Кариус опроверг слухи, что турецкий клуб хочет вернуть его «Ливерпулю» из-за неудовлетворительной игры.

«В первую очередь – кофе, во вторую – ****** [шлак] из СМИ», – написал Кариус в инстасториз, выложив фотографию, где он спокойно попивает из чашечки с кофе.

  • Кариус выступает за «Бешикташ» на правах аренды. Соглашение действует до июня 2020 года.
  • В 10 матчах за турецкую команду Лорис пропустил 15 голов.
  • «Ливерпуль» отказался от услуг немецкого голкипера после двух фатальных ошибок в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

«Абсолютная чушь. Он железный первый номер». Агент Кариуса опроверг слухи об уходе из «Бешикташа»

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