Футболисты «Фенера» и «Галатасарая» отказались жать руки после свистка и сразу пустили в ход кулаки

В пятницу, 2 ноября, «Фенербахче» и «Галатасарай» завершили стамбульское дерби жаркой ничьей – 2:2.

Все самое горяченькое началось после финального свистка. Футболисты должны были обменяться рукопожатиями, но для такого миролюбивого жеста нашлось мало добровольцев. За полузащитником «Фенера» и автором второго гола Жаилсоном по полю погнался почти весь состав «Галатасарая», так что полузащитник предпочел скрыться в подтрибунном помещении. До этого он, форвард Солдадо и игрок «Галатасарая» Ндиайе получили по красной карточке за нарушение дисциплины.

Накинулись друг на друга не только спортсмены – клубный персонал и тренеры тоже поучаствовали в драке на 30 человек.

Файтинг вблизи.

Несмотря на принципиальность, противостояние мало что решило: на первом месте чемпионата идет «Башакшехир».

«Галатасарай» только второй, «Фенербахче» – 15-й.

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