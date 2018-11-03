Twitter

Футболисты «Фенера» и «Галатасарая» отказались жать руки после свистка и сразу пустили в ход кулаки

Футболисты «Фенера» и «Галатасарая» отказались жать руки после свистка и сразу пустили в ход кулаки
Eurosport

9 мин. назад

Бойня после матча и 3 красные карточки – турецкий футбол такой турецкий.

В пятницу, 2 ноября, «Фенербахче» и «Галатасарай» завершили стамбульское дерби жаркой ничьей – 2:2.

Все самое горяченькое началось после финального свистка. Футболисты должны были обменяться рукопожатиями, но для такого миролюбивого жеста нашлось мало добровольцев. За полузащитником «Фенера» и автором второго гола Жаилсоном по полю погнался почти весь состав «Галатасарая», так что полузащитник предпочел скрыться в подтрибунном помещении. До этого он, форвард Солдадо и игрок «Галатасарая» Ндиайе получили по красной карточке за нарушение дисциплины.

Накинулись друг на друга не только спортсмены – клубный персонал и тренеры тоже поучаствовали в драке на 30 человек.

Файтинг вблизи.

  • Несмотря на принципиальность, противостояние мало что решило: на первом месте чемпионата идет «Башакшехир».
  • «Галатасарай» только второй, «Фенербахче» – 15-й.
Eurosport в твиттере

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

По теме

Чемпионат Турции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Ванкувер» и «Колорадо» настреляли 12 шайб. Угадай, в чьи ворота влетела 13-я в овертайме?

05:04
Популярные видео
Воздушное выступление Загитовой, которой даже ошибка не помешала выиграть короткую программу
4 885 просмотров19 ч
Степанова и Букин уверенно выиграли ритм-танец с жарким как летнее солнце танго
 832 просмотров21 ч
А еще вам может понравиться