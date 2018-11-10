Other Agency

Этот парень – внебрачный сын Златана. Иначе не объяснить, откуда он вынул такой гол

Этот парень – внебрачный сын Златана. Иначе не объяснить, откуда он вынул такой гол
Eurosport

43 мин. назадОбновлено 26 мин. назад

В ворота «Трабзонспора» залетела красота.

В матче 12-го тура чемпионата Турции «Ени Малатьяспор» на своем поле разгромил «Трабзонспор» – 5:0.

Один из голов «Малатьяспора» получился сверхэффектным: серб Даниел Алексич подправил мяч в ворота изящнейшим движением стопы. Такие мячи мы привыкли видеть в исполнении Златана Ибрагимовича – ну, или хотя бы Оливье Жиру.

Это был первый гол Алексича в ворота «Трабзонспора», затем он оформил дубль.

  • «Ени Малатьяспор» занимает вторую строчку в турнирной таблице, на счету команды 21 очко.
  • «Трабзонспор» идет девятым с 16-ю баллами.

Голкипер «Башакшехира» вытащил для команды ничью инопланетным сэйвом, показав чудеса реакции

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас Вконтакте

По теме

Чемпионат Турции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Уилеру перед игрой с «Колорадо» приснилось, что он Гретцки: это вылилось в 1+4

02:12
Популярные видео
Феноменальное выступление Забияко и Энберта, которые выиграли уже второй этап в сезоне
 290 просмотров2 ч
Бобровский остановил 33 броска, а Панарин пасом рикошетом от борта закрыл «Вашингтон»
 467 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться