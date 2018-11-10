Этот парень – внебрачный сын Златана. Иначе не объяснить, откуда он вынул такой гол

В матче 12-го тура чемпионата Турции «Ени Малатьяспор» на своем поле разгромил «Трабзонспор» – 5:0.

Один из голов «Малатьяспора» получился сверхэффектным: серб Даниел Алексич подправил мяч в ворота изящнейшим движением стопы. Такие мячи мы привыкли видеть в исполнении Златана Ибрагимовича – ну, или хотя бы Оливье Жиру.

Это был первый гол Алексича в ворота «Трабзонспора», затем он оформил дубль.

«Ени Малатьяспор» занимает вторую строчку в турнирной таблице, на счету команды 21 очко.

«Трабзонспор» идет девятым с 16-ю баллами.

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