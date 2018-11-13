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«Все равно не сыграю, хоть поужинаю». Наглый турок в перерыве навернул рис с мясом перед тренером

«Все равно не сыграю, хоть поужинаю». Наглый турок в перерыве навернул рис с мясом перед тренером
Eurosport

1 час назад

Блюдо ценой места в команде.

В 11-м туре чемпионата Турции «Бешикташ» на выезде играл с «Истанбул Башакшехиром».

В перерыве при счете 0:1 тренер «орлов» Шенол Гюнеш зашел в раздевалку и увидел оставшегося в запасе полузащитника Толгая Арслана. Футболист безмятежно наворачивал тарелку риса с мясом.

Коуч ошалел от наглости Арслана и спросил, что это такое. «Все равно не сыграю сегодня, так хоть поужинаю», – ответил Толгай.

Футболист остался в запасе на матч с «Истанбулом», не вышел на поле в Лиге Европы против «Генка» и не попал в заявку на игру следующего тура Суперлиги с «Сивасспором».

  • Ожидается, что менеджеры «Бешикташа» отстранят Арслана от работы с первой командой и продадут его в зимнее трансферное окно. Полузащитником с немецким паспортом уже интересуется «Штутгарт».
  • Шенол Гюнеш не гнобил Арслана в запасе и выпустил его на восемь матчей чемпионата Турции-2018/19. Толгай перестал выходить на поле лишь в последних трех играх, а в домашней встрече с «Генком» его заменили на 27-й минуте.

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