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Хитрец Рикарду Куарежма подкрался к лайнсмену и цинично обыграл его между ног

Хитрец Куарежма подкрался к лайнсмену и цинично обыграл его между ног
Eurosport

19/01/2019 в 20:12

Ловит кайф от футбола.

Полузащитник «Бешикташа» Рикарду Куарежма поиздевался на лайнсменом во время матча чемпионата Турции против «Акхисара».

Перед розыгрышем углового португалец подкрался к боковому арбитру, поставил мяч на газон и прокатил его между ног ничего не подозревающего мужчины с флажком, после чего с хитрой улыбкой исполнил стандарт.

  • «Бешикташ» выиграл со счетом 3:1, но занимает лишь шестое место с 29 очками.
  • Куарежма в 15 матчах Суперлиги забил 2 мяча и сделал 9 ассистов.
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