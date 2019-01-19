Хитрец Рикарду Куарежма подкрался к лайнсмену и цинично обыграл его между ног

Полузащитник «Бешикташа» Рикарду Куарежма поиздевался на лайнсменом во время матча чемпионата Турции против «Акхисара».

Перед розыгрышем углового португалец подкрался к боковому арбитру, поставил мяч на газон и прокатил его между ног ничего не подозревающего мужчины с флажком, после чего с хитрой улыбкой исполнил стандарт.

«Бешикташ» выиграл со счетом 3:1, но занимает лишь шестое место с 29 очками.

Куарежма в 15 матчах Суперлиги забил 2 мяча и сделал 9 ассистов.

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